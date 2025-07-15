«Байер» отдал вратаря Коваржа ПСВ в аренду с обязательным выкупом при определенных условиях

Матей Коварж перешел из «Байера» в ПСВ.

Немецкий клуб отдал 25-летнего вратаря в аренду. Нидерландцы будут обязаны выкупить игрока при определенных условиях.

В сезоне-2024/25 чешский футболист провел 5 матчей в рамках Бундеслиги и пропустил 5 голов.