«Байер» отдал вратаря Коваржа ПСВ в аренду с обязательным выкупом при определенных условиях
Матей Коварж перешел из «Байера» в ПСВ.
Немецкий клуб отдал 25-летнего вратаря в аренду. Нидерландцы будут обязаны выкупить игрока при определенных условиях.
В сезоне-2024/25 чешский футболист провел 5 матчей в рамках Бундеслиги и пропустил 5 голов.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?12707 голосов
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Байера»
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