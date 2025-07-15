Неизвестные разбили стекла в машине Тоуни. Футболист написал: «Вот почему я ненавижу Лондон»
Неизвестные повредили машину Айвена Тоуни в Англии.
Английский нападающий, выступающий за саудовский «Аль-Ахли», выложил в сторис инстаграма фотографию своего автомобиля с разбитыми стеклами.
«Вот почему я ненавижу Лондон», – написал футболист.
Тоуни проводит в Великобритании летний отпуск. В данный момент неизвестно, украли ли злоумышленники что-то из автомобиля.
Фото: https://www.instagram.com/ivantoney1/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GB News
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