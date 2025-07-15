«Атлетико» близок к трансферу Альмады из «Ботафого» за 15-20 млн евро. На хавбека претендовали «Зенит» и «Бенфика» (ESPN)

Тьяго Альмада близок к переходу в «Атлетико».

Переговоры между мадридским клубом и «Ботафого » о трансфере 24-летнего полузащитника находятся на продвинутой стадии, сообщает ESPN. Сам футболист уже дал согласие на переход.

Ожидается, что сумма сделки составит 15-20 млн евро. Сторонам осталось уладить небольшие детали.

Ранее сообщалось , что на игрока претендуют «Зенит » и «Бенфика ».