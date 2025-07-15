«Атлетико» близок к трансферу Альмады из «Ботафого» за 15-20 млн евро. На хавбека претендовали «Зенит» и «Бенфика» (ESPN)
Тьяго Альмада близок к переходу в «Атлетико».
Переговоры между мадридским клубом и «Ботафого» о трансфере 24-летнего полузащитника находятся на продвинутой стадии, сообщает ESPN. Сам футболист уже дал согласие на переход.
Ожидается, что сумма сделки составит 15-20 млн евро. Сторонам осталось уладить небольшие детали.
Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Зенит» и «Бенфика».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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