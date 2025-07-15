«Ливерпуль» связался с «Ньюкаслом», чтобы обсудить возможность трансфера Исака. Если швед не будет доступен, «красные» могут переключиться на Экитике

«Ливерпуль» обсуждает с «Ньюкаслом» трансфер Александера Исака.

По информации Фабрицио Романо, «красные» связались с «сороками», чтобы обсудить возможное предложение по 25-летнему нападающему. Если шведский футболист не будет доступен для трансфера, мерсисайдцы могут включиться в борьбу за Юго Экитике из «Айнтрахта ».

У «Ньюкасла » нет желания продавать форварда. Клуб хочет заключить с Исаком новый контракт.

В прошлом сезоне АПЛ Александер провел 34 матча, отличившись 23 голами и 6 ассистами. Его статистика – здесь .