«Ливерпуль» связался с «Ньюкаслом», чтобы обсудить возможность трансфера Исака. Если швед не будет доступен, «красные» могут переключиться на Экитике
«Ливерпуль» обсуждает с «Ньюкаслом» трансфер Александера Исака.
По информации Фабрицио Романо, «красные» связались с «сороками», чтобы обсудить возможное предложение по 25-летнему нападающему. Если шведский футболист не будет доступен для трансфера, мерсисайдцы могут включиться в борьбу за Юго Экитике из «Айнтрахта».
У «Ньюкасла» нет желания продавать форварда. Клуб хочет заключить с Исаком новый контракт.
В прошлом сезоне АПЛ Александер провел 34 матча, отличившись 23 голами и 6 ассистами. Его статистика – здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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