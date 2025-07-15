«Наполи» близок к аренде Лукки из «Удинезе» за 9 млн евро с обязательным выкупом за 26 млн

Лоренцо Лукка близок к переходу в «Наполи».

Сегодня неаполитанский клуб и «Удинезе » достигли значительного прогресса в переговорах о трансфере 24-летнего нападающего, сообщает журналист Маттео Моретто. Клубам осталось уладить последние детали.

Ожидается, что «Наполи » возьмет игрока в аренду за 9 миллионов евро и будет обязан выкупить его за 26 млн евро.

В минувшем сезоне Серии А Лукка забил 12 голов и сделал одну результативную передачу в 33 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .