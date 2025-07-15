«Эвертон» купил вратаря «Борнмута» Трэверса за 4 млн фунтов и бонусы. Контракт – до 2029-го
«Эвертон» подписал Марка Трэверса.
Клуб из «Ливерпуля» объявил о трансфере вратаря «Борнмута». Стороны заключили контракт до 2029 года.
По информации Sky Sports, за 26-летнего игрока «ириски» заплатят 4 миллиона фунтов и бонусы.
С февраля этого года Трэверс выступал за «Мидлсбро» на правах аренды. В 17 матчах Чемпионшипа он пропустил 20 голов.
Фото: https://www.evertonfc.com/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Эвертона»
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