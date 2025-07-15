«Эвертон» купил вратаря «Борнмута» Трэверса за 4 млн фунтов и бонусы. Контракт – до 2029-го

«Эвертон» подписал Марка Трэверса.

Клуб из «Ливерпуля» объявил о трансфере вратаря «Борнмута ». Стороны заключили контракт до 2029 года.

По информации Sky Sports, за 26-летнего игрока «ириски» заплатят 4 миллиона фунтов и бонусы.

С февраля этого года Трэверс выступал за «Мидлсбро» на правах аренды. В 17 матчах Чемпионшипа он пропустил 20 голов.

Фото: https://www.evertonfc.com/