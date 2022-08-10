Сенатор от Крыма Ковитиди: «Почему говорят о какой-то лиге для ДНР, ЛНР и Крыма? Мы субъект РФ. Крым неотделим от России, это прописано в конституции»

Сенатор от Крыма не понимает, почему клубы региона не включены в состав РФС.

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди с непониманием относится к идее о создании чемпионата для клубов ДНР, ЛНР и Крыма.

«Крым, будучи субъектом Российской Федерации, не может быть обособленным. Почему некоторые чиновники говорят о создании какой-то лиги для ДНР, ЛНР и Крыма? Мы субъект Российской Федерации, и в случае вхождения новых республик в состав России, их клубы также должны иметь возможность выступать в российских чемпионатах.

Считаю, что РФС должен включить крымские клубы. Крым неотделим от России, и это прописано в конституции. Основной закон государства надо соблюдать. Более того, как юрист скажу, что в конституции прописано верховенство национального права над зарубежным законодательством, а статус Крыма закреплен во всех документах», – сказала Ковитиди.

Сенатор от Крыма Ковитиди: «После воссоединения с Россией люди ждали, что клубы включат в РФС – идет 9-й год. Уже не можем равняться на ФИФА и УЕФА»