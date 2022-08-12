Гальтье не нужен Икарди: «Важно, чтобы Мауро перезапустил карьеру. Ему нужно более подходящее место»

Тренер «ПСЖ» подтвердил, что не рассчитывает на .

Со среды форвард тренируется отдельно от основной команды – в группе игроков, с которыми хочет расстаться.

«В начале недели я встретился с Мауро и сообщил, что мы хотим еще сильнее сократить состав. Я не хочу работать с 25 полевыми игроками. Невозможно держать такое количество футболистов.

В последние сезоны у Мауро было очень мало игрового времени. Важно, чтобы он перезапустил карьеру. Для этого ему нужно найти более подходящее место.

Нужно найти наилучший выход – это в интересах не только Мауро, но и клуба. Икарди нужна команда, где он сможет проявить свои качества, потому что он их не растерял. Но последние два года действительно получились сложными для него», – сказал Гальтье.

Статистику 29-летнего форварда, которого не было в заявке «ПСЖ» на матч 1-го тура Лиги 1 с «Клермоном» (5:0), можно изучить здесь.