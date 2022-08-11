Звездам «ПСЖ» нравится Гальтье, его хорошо приняли. Игроки получают удовольствие от тренировок (Marca)

Футболистам нравится работать под руководством .

В раздевалке чувствуют воодушевление по поводу перспектив команды под руководством нового тренера. «Мы видим, как он постепенно выстраивает новый проект с многообещающим будущим», – приводит Marca слова источника из раздевалки «ПСЖ».

Непростые упражнения, которые дает Гальтье на тренировках, нравятся звездам парижан. Они учатся и получают удовольствие во время тщательно спланированных занятий. «Ты чувствуешь, что тренируешься ради чего-то», – сообщил источник.

Звезды «ПСЖ» хорошо приняли нового тренера, его характер им симпатичен. «Идея Гальтье состоит в том, чтобы убеждать», – говорят в клубе.

В двух официальных матчах сезона «ПСЖ» одержал две крупные победы. В игре за Суперкубок Франции парижане разгромили «Нант» (4:0), а в рамках 1-го тура Лиги 1 выиграли у «Клермона» (5:0).

Следующий матч команда проведет 13 августа. Соперником «ПСЖ» в рамках 2-го тура Лиги 1 станет «Монпелье».