Гальтье о Месси: «Пример для подражания. Он выиграл все, кроме чемпионата мира, и еще не удовлетворен»

Тренер высоко отозвался о форварде .

«Чему тут удивляться? Такие успехи у игрока означают, что это невероятный профессионал, и Лео подтверждает это.

Начиная с 4 июля, Лео отработал каждую тренировку. Он вовлечен в процесс, он улыбается. Это пример для всех. Я наслаждаюсь каждым моментом работы с ним. Месси – пример для подражания. Он выиграл все, кроме чемпионата мира. И Лео еще не удовлетворен, хотя уже давно состоялся.

Когда Лео улыбается, улыбается вся команда. На тренировках чувствуется, как все его любят и обожают», – сказал Гальтье.

В двух стартовых официальных матчах сезона под руководством нового тренера Месси забил три гола и отдал результативную передачу. Его статистику можно изучить здесь.