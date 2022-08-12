Зиньковский о травме Мозеса: «Большая потеря для «Спартака» и возможность для меня проявить себя»

Хавбек высказался о травме одноклубника .

«После травмы все ребята поддержали Мозеса. Кто его видел, подошли к нему, пожелали здоровья и скорейшего восстановления, остальные – написали сообщения.

Виктор – хороший футболист, очень квалифицированный, один из лидеров команды. Это большая потеря для клуба.

Возможность для меня проявить себя? Да, в том числе. Думаю, будет больше времени проявить себя, а дальше посмотрим, как все сложится», – сказал Зиньковский.