Зиньковский о травме Мозеса: «Большая потеря для «Спартака» и возможность для меня проявить себя»

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Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский высказался о травме одноклубника Виктора Мозеса.

«После травмы все ребята поддержали Мозеса. Кто его видел, подошли к нему, пожелали здоровья и скорейшего восстановления, остальные – написали сообщения.

Виктор – хороший футболист, очень квалифицированный, один из лидеров команды. Это большая потеря для клуба.

Возможность для меня проявить себя? Да, в том числе. Думаю, будет больше времени проявить себя, а дальше посмотрим, как все сложится», – сказал Зиньковский.

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