Президент «Урала» – журналистам о поиске тренера: «Не звоните мне больше по этим вопросам»

Президент высказался о ситуации с новым главным тренером.

Сообщалось, что уволенного Игоря Шалимова сменит Спартак Гогниев.

«Что касается нового тренера, нашу команду готовит к следующей игре Евгений Аверьянов. Дальше будет видно. Стоп! Больше ни с кем разваривал.

Есть масса тренеров, которые появляются в СМИ, со многими мы ведем переговоры, общаемся. Но решения пока не принято.

Хочу обратиться к другим журналистам: не звоните мне больше по этим вопросам, пожалуйста!» — сказал .