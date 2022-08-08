Президент «Урала» об отставке Шалимова: «Посмотрите в таблицу. Вот и вся причина»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об отставке Игоря Шалимова с поста тренера.
– Каковы причины увольнения Шалимова?
– Посмотрите в таблицу. Вот и вся причина, – сказал Иванов.
Команда из Екатеринбурга проиграла все четыре матча на старте Мир РПЛ и занимает 16-е место в таблице.
Под руководством Шалимова, возглавившего «Урал» летом прошлого года, команда в текущем сезоне потерпела поражения от ЦСКА (0:2), «Оренбурга» (0:3), «Краснодара» (1:3) и «Спартака» (0:2).
В следующем туре «Урал» сыграет с «Факелом» в гостях.
Есть первая отставка в РПЛ – Шалимов. Хуже результат у него был только в «Уралане»