Гари Невилл: «МЮ» превратился в кладбище игроков. Пора остановить выплату дивидендов акционерам»

призвал владельцев повысить привлекательность команды.

Бывший защитник клуба опубликовал свой комментарий в связи с новостью о том, что хавбек выбирает между «МЮ» и .

«Вот почему пора временно остановить выплату дивидендов. Каждая копейка должна возвращаться в клуб до тех пор, пока он вновь не станет привлекательным.

Клуб превратился в кладбище футболистов. И то, что владельцы выводят деньги из плохо работающего бизнеса, обескураживает», – написал Невилл.

По сведениям ESPN, между акционерами «МЮ» в ближайшее время будут распределены 11 млн фунтов, и большая часть этой суммы достанется семейству Глейзеров.