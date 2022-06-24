Гари Невилл: «МЮ» превратился в кладбище игроков. Пора остановить выплату дивидендов акционерам»

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Гари Невилл призвал владельцев «Манчестер Юнайтед» повысить привлекательность команды.

Бывший защитник клуба опубликовал свой комментарий в связи с новостью о том, что хавбек Кристиан Эриксен выбирает между «МЮ» и «Брентфордом».

«Вот почему пора временно остановить выплату дивидендов. Каждая копейка должна возвращаться в клуб до тех пор, пока он вновь не станет привлекательным.

Клуб превратился в кладбище футболистов. И то, что владельцы выводят деньги из плохо работающего бизнеса, обескураживает», – написал Невилл.

По сведениям ESPN, между акционерами «МЮ» в ближайшее время будут распределены 11 млн фунтов, и большая часть этой суммы достанется семейству Глейзеров.

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