Левандовски о переходе в «Барсу»: «Чувствую себя ребенком в магазине игрушек. Не хотел через 10 лет спрашивать себя: «Почему ты не попробовал?»

Роберт Левандовски описал свои эмоции от перехода в «Барселону».

Нападающий присоединился к клубу в это трансферное окно после ухода из «Баварии».

– Во время пресс-конференции для польских СМИ ты говорил о том, что вышел из своей зоны комфорта, когда решил перейти.

– Я знал, что моя карьера в «Баварии» была неизменной. Я начал скучать по вызовам. Следующие голы и трофеи в Германии, конечно, были важны, но уже не приносили такого удовлетворения. Я признаю, что у меня начинали возникать проблемы с этим. Мне нужен был сильный импульс, а это мог быть только трансфер. Полная смена обстановки и новые вызовы.

Сегодня я чувствую себя ребенком, который зашел в магазин, полный новых игрушек.

– Это заметно.

– Конечно, через некоторое время это пройдет, но воодушевление от этого проекта просто невероятное. Я всегда хотел играть в Ла Лиге, жить в Испании, посмотреть, каково здесь.

Двенадцать лет в Германии – это долгий срок. Я добился всего в Бундеслиге. Я не хотел стоять перед зеркалом через десяток лет и спрашивать себя: «Почему ты не попробовал?» Возникло бы много вопросов, на которые я бы не смог ответить, – сказал Левандовски.