Роберт Левандовски: «Бавария» навсегда останется в моем сердце. Мы творили историю вместе, никто не отнимет у нас то, чего мы добились за 8 лет»

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Роберт Левандовски высказался об уходе из «Баварии». 

Этим летом польский нападающий перешел в «Барселону». 

– Позади остались эмоциональные дни. На прошлой неделе ты снова был в Мюнхене, чтобы попрощаться с «Баварией». Что творилось у тебя в голове?

– Это было странное чувство – в последний раз ехать на тренировочную площадку. Клуб и город много значат для меня, две мои дочери родились в Мюнхене, и я снова попрощался со всеми на «Зэбенер Штрассе».нико

Не может быть двух мнений о моем  времени в «Баварии». То, чего мы добились вместе как команда за восемь лет, никто не может отнять и не отнимет у нас. Когда я вспоминаю пять голов в ворота «Вольфсбурга», 41 гол в Бундеслиге или шесть трофеев при Ханси Флике – понимаю, что это были замечательные моменты.

– Но в итоге ты воспользовался запасным выходом вместо того, чтобы уйти через парадную дверь. 

– Все произошло так, как произошло. Мы вместе творили историю, и я всегда выкладывался на 100 процентов. Не было ни одного дня, когда бы я сидел сложа руки. Люди из руководства клуба тоже об этом знают. Взаимная благодарность, взаимное уважение – вот как мы оставались вместе. «Бавария» навсегда останется в моем сердце, – сказал Левандовски.

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