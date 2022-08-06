Левандовски о переходе в «Барселону»: «Он был для меня логичным следующим шагом в карьере»

назвал свой переход в «Барселону» логичным шагом для карьеры.

Польский нападающий признался, что ему было нелегко уехать из Мюнхена. В «Баварии» он отыграл 8 сезонов.

«Но я знал, что для меня и моей семьи переход в «Барселону» был логичным следующим шагом в карьере. Мы много работали, чтобы это воплотилось в жизнь. Я горжусь этим.

Я провел много лет на очень высоком уровне. Считаю свой возраст положительным фактором, потому что он дает мне опыт.

Я по-прежнему хочу добиваться целей, мой менталитет – усердно работать», – сказал Левандовски.