Эдуар Менди о своих фото в статьях о Бенжамене Менди: «Это меня задело. У других Менди тоже есть имена. Такой непрофессионализм недопустим»

Эдуар Менди недоволен, что его путают с Бенжаменом Менди, обвиненном в изнасилованиях.

Вратарь «Челси» вновь вспомнил ситуацию, когда некоторые медиа ставили на обложку его фотографию в новостях о защитнике .

«Это меня по-настоящему задело. Это была атака на мой имидж. Я не могу принять, когда мое фото ассоциируется с вещами, которых я не делал, потому что моя семья пострадала от этих ошибок.

Я Менди, , из . У других Менди тоже есть имена, принадлежность к тому или иному клубу. Мы говорим о газетах, которые читают повсеместно. Такой непрофессионализм просто недопустим», – заявил Эдуар в интервью RTL.

Менди обвинили в еще одной попытке изнасилования. Ему вменяют 9 преступлений на сексуальной почве

Эдуар и Ферлан Менди атакуют медиа – их фото используют в новостях о деле Бенжамена Менди. А ведь его обвиняют в изнасилованиях