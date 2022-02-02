Менди обвинили в еще одной попытке изнасилования. Ему вменяют 9 преступлений на сексуальной почве

В адрес защитника выдвинуто еще одно обвинение в попытке изнасилования.

По данным L’Équipe, в ходе сегодняшнего предварительного слушания по делу 27-летнего футболиста число обвинений в его адрес возросло. Менди обвинили в попытке изнасилования.

До этого, напомним, француза обвиняли в семи случаях изнасилования в отношении четырех женщин, а также в сексуальных домогательствах в отношении пятой женщины.

7 января футболист был освобожден под залог. Он провел 134 дня под арестом.

11 марта состоится еще одно предварительное слушание по делу Менди. Судебное разбирательство должно начаться 25 июля, оно может продлиться 6 недель.

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