Бенжамен Менди отрицает обвинения в 9 преступлениях на почве секса. Перед присяжными он предстанет 25 июля

считает себя невиновным в сексуальном насилии над шестью женщинами.

Сегодня защитник на заседании Королевского суда Честера отрицал все выдвинутые обвинения. Ему вменяют в вину семь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования. Как утверждается, все преступления происходили у него дома.

Перед присяжными он вместе с соответчиком Луи Саа Маттури предстанет 25 июля. Второй обвиняемый также заявил о своей невиновности по 12 пунктам обвинения.

В последний раз Менди выходил на поле 15 августа 2021 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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