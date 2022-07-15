Член комитета по этике РФС Созин: «Деятелям из Госдумы надо прекратить наезжать на Алаева за крымский футбол. Будущий президент РПЛ разбирается получше говорящих голов»

Член комитета по этике попросил депутатов не критиковать главу РПЛ за позицию по Крыму.

«Решение по Кубку лиги мне абсолютно понятно – Алаев все грамотно разложил. Это повод лишний раз напомнить, что его выбор на пост исполняющего обязанности президента РПЛ – абсолютно правильный. И этой приставки он должен лишиться.

Да, здорово наладил финансы, но если у вас есть вопросы по спорту – это к Алаеву. Он давно в футболе, у него все взвешенно и объяснимо.

А некоторым деятелям из Госдумы надо прекратить наезжать на него за крымский футбол. Я читал эти слова депутатов про «антигосударственную позицию». Ничего антигосударственного тут нет.

Такие высказывания делаются абсолютно некомпетентными людьми ради того, чтобы выслужиться. Алаев не ставил под сомнение территориальную принадлежность республики, но футбол – это другое.

В нем есть свои законы, в которых будущий президент разбирается получше говорящих голов», – сказал Андрей Созин.

Ранее Алаев сказал о крымских клубах в РФС: «Не вижу возможностей для включения. РФС – член ФИФА и УЕФА». Член Совета Федерации Ковитиди заявила: «Крым – это Россия. Слова Алаева грубо противоречат законам РФ».