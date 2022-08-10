Модрич о том, что ему нравится в Бензема: «Все. Я рад, ведь теперь все признают то, что я уже знал»

Полузащитник поделился ожиданиями от игры за .

Сегодня мадридский клуб, выигравший Лигу чемпионов в прошлом сезоне, сыграет с , который победил в Лиге Европы.

– Это особенный матч из-за того, в каком стиле мы выиграли Лигу чемпионов. Мы готовы. Надеюсь, удастся это показать. Мы хотим начать побеждать. Не хочется повторять то, что случилось в 2018 году (тогда «Реал» проиграл «Атлетико» в матче за Суперкубок Европы со счетом 2:4 – Sports.ru). Нацелены на наилучшее начало сезона.

– Что вам нравится в ?

– Все. Он впечатляет. Я заметил это, когда только начал тренироваться рядом с ним. Я рад, ведь теперь все признают то, что я уже знал. Но если нужно выбрать что-то одно, то это будут его голы. Мне этого не хватает, – сказал Модрич.

Матч между «Реалом» и «Айнтрахтом» состоится сегодня в Хельсинки и начнется в 22:00 по московскому времени.