Карло Анчелотти: «Реал» хочет взять Суперкубок Европы. Состав будет похож на тот, что победил в ЛЧ»

Тренер «Реала» ответил на вопрос о составе на матч за .

10 августа , выигравший Лигу чемпионов, разыграет трофей с , который стал победителем .

«Состав будет похож на тот, что выиграл Лигу чемпионов. Это нужно принимать в расчет. Эта игра станет завершением прошлого сезона. Мы хотим закончить его, выиграв Суперкубок.

В субботу мы сыграем в составе, который будет очень близок к тому, что выйдет на Суперкубок», – сказал Анчелотти.

31 июля мадридский клуб проведет товарищеский матч с «Ювентусом».