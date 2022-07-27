Карло Анчелотти: «Реал» хочет взять Суперкубок Европы. Состав будет похож на тот, что победил в ЛЧ»

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Тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о составе на матч за Суперкубок Европы.

10 августа «Мадрид», выигравший Лигу чемпионов, разыграет трофей с «Айнтрахтом», который стал победителем Лиги Европы.

«Состав будет похож на тот, что выиграл Лигу чемпионов. Это нужно принимать в расчет. Эта игра станет завершением прошлого сезона. Мы хотим закончить его, выиграв Суперкубок.

В субботу мы сыграем в составе, который будет очень близок к тому, что выйдет на Суперкубок», – сказал Анчелотти.

31 июля мадридский клуб проведет товарищеский матч с «Ювентусом».

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