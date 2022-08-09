«Реал» включил Рюдигера и Тчуамени в заявку на Суперкубок УЕФА, Костич не сыграет за «Айнтрахт»

отправился в Хельсинки на матч с за Суперкубок УЕФА.

Главный тренер мадридцев включил в заявку на игру 25 футболистов, в том числе новичков клуба – защитника и хавбека .

Фото: twitter.com/realmadrid

«Айнтрахт» объявил, что в матче не примет участия атакующий полузащитник Филип Костич. Серб договаривается о трансфере в «Ювентус».

«Реал» и «Айнтрахт» сыграют в Хельсинки 10 августа. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Игру обслужит английский судья Майкл Оливер. Впервые на таком уровне в матче под эгидой УЕФА будет использоваться полуавтоматическая система определения офсайда.