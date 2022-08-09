«Реал» включил Рюдигера и Тчуамени в заявку на Суперкубок УЕФА, Костич не сыграет за «Айнтрахт»

«Реал» отправился в Хельсинки на матч с «Айнтрахтом» за Суперкубок УЕФА.
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти включил в заявку на игру 25 футболистов, в том числе новичков клуба – защитника Антонио Рюдигера и хавбека Орельена Тчуамени.
Фото: twitter.com/realmadrid
«Айнтрахт» объявил, что в матче не примет участия атакующий полузащитник Филип Костич. Серб договаривается о трансфере в «Ювентус».
«Реал» и «Айнтрахт» сыграют в Хельсинки 10 августа. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
Игру обслужит английский судья Майкл Оливер. Впервые на таком уровне в матче под эгидой УЕФА будет использоваться полуавтоматическая система определения офсайда.