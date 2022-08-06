Карло Анчелотти: «Айнтрахт» победил «Барселону», играя на контратаках – с вниманием к обороне и быстрыми переходами»

Карло Анчелотти вспомнил о победе «Айнтрахта» над «Барселоной».
Главный тренер «Реал Мадрид» высказался о сопернике испанской команды по матчу за Суперкубок УЕФА, запланированному на 10 августа.
«Айнтрахт» получил право встретиться с победителем Лиги чемпионов, выиграв Лигу Европы.
«В прошлом сезоне «Айнтрахт» добился чего-то незаурядного, их ведь не относили к числу фаворитов. Они провели великолепные матчи, победили «Барселону» на «Камп Ноу», играя в контратакующем стиле футбола с огромным вниманием к обороне и высокоскоростными переходами», – охарактеризовал соперника итальянец.
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки.