Карло Анчелотти: «Айнтрахт» победил «Барселону», играя на контратаках – с вниманием к обороне и быстрыми переходами»

вспомнил о победе «Айнтрахта» над «Барселоной».

Главный тренер высказался о сопернике испанской команды по матчу за Суперкубок УЕФА, запланированному на 10 августа.

«Айнтрахт» получил право встретиться с победителем Лиги чемпионов, выиграв .

«В прошлом сезоне добился чего-то незаурядного, их ведь не относили к числу фаворитов. Они провели великолепные матчи, победили «Барселону» на «Камп Ноу», играя в контратакующем стиле футбола с огромным вниманием к обороне и высокоскоростными переходами», – охарактеризовал соперника итальянец.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки.