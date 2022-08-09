Тренер «Айнтрахта» Гласнер о Суперкубке Европы: «Мы не боимся «Реал», шанс есть всегда. Хотим поехать во Франкфурт с трофеем»

Главный тренер высказался о предстоящем матче с «Реалом».

Команды встретятся в матче за . Игра состоится завтра, 10 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Мы хотим играть с уверенностью в себе, компактно в защите, с большим энтузиазмом и большим желанием. Я уверен, что мы можем создать проблемы для . Мы хотим поехать во Франкфурт с трофеем.

Бензема неуловим, он обладает отличными качествами, которые позволяют ему решать исход игры, он хорошо двигается в штрафной площади. Но важно то, чтобы другие игроки, такие как Винисиус, Вальверде, Родриго или кто бы там ни играл, не смогли отдавать на него пасы. Мы должны играть компактно, чтобы у них было как можно меньше пространства.

Мы не боимся, шанс есть всегда, как мы уже показали в . Нахождение здесь – это награда за победу в этом соревновании. Когда ты играешь против победителя Лиги чемпионов, ты знаешь, что играешь против команды отличного качества. Мы знаем, что мы можем сделать. Нас ждет выдающаяся команда», – сказал Гласнер.