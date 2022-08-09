договорился с о трансфере .

Теперь «МЮ» предстоит убедить 27-летнего французского полузащитника принять предложение.

Главное препятствие для окружения Рабьо – тот факт, что «Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов в этом сезоне. Главное сейчас – убедить маму и агента хавбека, Веронику.

Как утверждает журналист Жюльен Лоуренс, главный тренер манчестерского клуба Эрик тен Хаг вчера поговорил с Рабьо по телефону, он заинтересован в работе с футболистом. Адриену это тоже интересно.

Если «Юве» продаст Рабьо, приоритетной целью для усиления средней линии станет хавбек «ПСЖ» , сообщает инсайдер .