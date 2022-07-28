Рабьо контактирует с «Монако». «Ювентус» может продать хавбека при хорошем предложении

Теги Монако Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Адриен Рабьо Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может вернуться в чемпионат Франции.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители 27-летнего хавбека обсуждали возможный трансфер с «Монако». «Ювентус» может отпустить игрока, если получит хорошее предложение.

Переговоры могут активизироваться после матчей «Монако» с ПСВ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Рабьо провел 32 матча в Серии А и отдал 2 голевых паса. Подробно со статистикой экс-игрока «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные