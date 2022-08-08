Блогер и фанат «МЮ» о трансферах Рабьо и Арнаутовича: «Это как будто «Сток Сити». Мы в зоне отчаяния»

Блогер и фанат «МЮ» сравнил клуб со «Сток Сити».
Марк Голдбридж, английский радиоведущий и ютуб-блогер, автор канала о «Манчестер Юнайтед» The United Stand, недоволен трансферными целями команды.
Клуб хочет подписать форварда «Болоньи» Марко Арнаутовича и хавбека «Ювентуса» Адриена Рабьо.
«Трансферы, которые готовит «МЮ»... Это как будто притворяться «Сток Сити» образца 2010 года.
Не представляю, что «Юнайтед» купит Арнаутовича, никогда не должен был этого делать. Проиграть «Брайтону» – это уже достаточно плохо. Только «Манчестер» мог усугубить ситуацию этим фиаско с Арнаутовичем.
Дальше Рабьо... Достойный игрок, но определенно деструктивный, это огромный риск. Мы в зоне отчаяния, как многие и предсказывали.
Осталось 3 недели до закрытия трансферного рынка, и Ричард Арнольд рискует оказаться хуже Эда Вудворда как генеральный директор», – написал Голдбридж в твиттере.