Блогер и фанат «МЮ» о трансферах Рабьо и Арнаутовича: «Это как будто «Сток Сити». Мы в зоне отчаяния»

Блогер и фанат «МЮ» сравнил клуб со «Сток Сити».

Марк Голдбридж, английский радиоведущий и ютуб-блогер, автор канала о The United Stand, недоволен трансферными целями команды.

Клуб хочет подписать форварда «Болоньи» и хавбека «Ювентуса» .

«Трансферы, которые готовит «МЮ»... Это как будто притворяться образца 2010 года.

Не представляю, что «Юнайтед» купит Арнаутовича, никогда не должен был этого делать. Проиграть «Брайтону» – это уже достаточно плохо. Только «Манчестер» мог усугубить ситуацию этим фиаско с Арнаутовичем.

Дальше Рабьо... Достойный игрок, но определенно деструктивный, это огромный риск. Мы в зоне отчаяния, как многие и предсказывали.

Осталось 3 недели до закрытия трансферного рынка, и Ричард Арнольд рискует оказаться хуже как генеральный директор», – написал Голдбридж в твиттере.