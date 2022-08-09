Быстров об увольнении Юрана из «Химок»: «Бред. Опять какие-то подковерные игры, по нелепым причинам меняют тренера»

Андрей Аршавин и Владимир Быстров удивились увольнению Сергея Юрана из «Химок».
Бывшие футболисты «Зенита» обсудили эту новость в программе «Все на матч» на «Матч ТВ».
Быстров: По каким-то нелепым причинам клуб меняет тренера. Опять какие-то подковерные игры.
Аршавин: Юрана один раз уже странным образом убирали. Не дай бог, если это случится второй раз.
Быстров: Честно говоря, это бред.
Сегодня это решение подтвердил депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков: «Говорили о краткосрочном взаимодействии, сейчас пришли к тому, что нужно расстаться».
Ранее сообщалось, что Юрана уволили из «Химок» из-за того, что он не выпустил сына инвестора Илью Садыгова в игре с «Ростовом». Клуб выплатит тренеру 35-40 млн рублей.
«Химки» занимают 7‑е место в таблице Мир РПЛ, в четырех турах команда набрала 7 очков.