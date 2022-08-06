Винисиус Жуниор: «Хочу выиграть ЛЧ 5-6 раз. Прибавлять в решающих матчах – часть ДНК «Реала»

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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор намерен выиграть как можно больше трофеев.

«Важно выиграть как можно больше матчей, тем более если речь идет о Суперкубке УЕФА. Мы сделаем все возможное для того, чтобы завоевать первый трофей в этом сезоне.

Всегда прибавлять в решающих матчах – часть ДНК клуба, то же касается и футболистов, которые знают, как подходить к таким играм.

Я равняюсь на игроков, которые многого добились с этим клубом – крупнейшим в мире. Конечно, я хочу продолжать побеждать в этой команде, играть за нее как можно дольше. Хочу выиграть Лигу чемпионов 5-6 раз и добиться такого же влияния, какое было у величайших футболистов в истории «Реала», – сказал бразилец.

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