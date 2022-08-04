Анчелотти о сезоне: «На кону шесть титулов, и «Реал» хочет побороться за каждый. Победы прошлого сезона укрепляют нашу уверенность»

Карло Анчелотти заявил о желании «Реала» выиграть все трофеи в новом сезоне.
В сезоне-2022/23 «Мадрид» примет участие в шести турнирах – в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
«Наше положение перед Суперкубком чуть хуже, чем у «Айнтрахта», который начинает сезон раньше, но мы будем играть на победу.
Мы смотрим только вперед. Победы прошлого сезона укрепляют нашу уверенность, но нам нужно сосредоточиться на предстоящих матчах.
В новом сезоне на кону шесть титулов, и мы хотим побороться за каждый из них», – сказал главный тренер «Реала».