Ашот Хачатурянц: «Радует игра «Спартака», ее ждали миллионы болельщиков. Борьба с «Зенитом»? Об этом рано говорить»

высказался об игре «Спартака» и о конкуренции с .

«Спартак» сейчас вызывает самые положительные эмоции, глаз радуется. Мне кажется, что красно-белые наконец-то попали в тренера. Прослеживается связь между игроками и тренером.

В первую очередь меня радует игра «Спартака», не только хорошие результаты. Думаю, что такую игру ждали миллионы спартаковских болельщиков.

Будет ли «Спартак» бороться с «Зенитом» в этом сезоне за чемпионство? Об этом говорить еще очень рано. Прошло всего лишь четыре тура с начала турнира. Примерно к десятому туру станет понятно, будет интрига в чемпионате или нет», – сказал бывший президент .

Ранее сообщалось, что Хачатурянц может сменить Леонида Федуна в «Спартаке».

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Хачатурянц в «Спартаке» – это супер