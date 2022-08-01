Хачатурянц пока не согласился сменить Федуна во главе «Спартака», но вероятность его назначения высока

пока не согласился стать президентом «Спартака» вместо .

«Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что бывший глава еще не принял предложение о работе в московском клубе.

«Хачатурянц – основной кандидат, но по состоянию на сегодня окончательного ответа он не дал. Однако вероятность того, что это произойдет – большая», – сказал источник.

Сообщалось, что на назначении Хачатурянца главой вместо Федуна настаивает Вагит Алекперов.

Хачатурянц возглавлял РПЛ с осени 2021 года. По окончании сезона-2021/22 он покинул этот пост.