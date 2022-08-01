Хачатурянц пока не согласился сменить Федуна во главе «Спартака», но вероятность его назначения высока

Ашот Хачатурянц пока не согласился стать президентом «Спартака» вместо Леонида Федуна.
«Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что бывший глава РПЛ еще не принял предложение о работе в московском клубе.
«Хачатурянц – основной кандидат, но по состоянию на сегодня окончательного ответа он не дал. Однако вероятность того, что это произойдет – большая», – сказал источник.
Сообщалось, что на назначении Хачатурянца главой «Спартака» вместо Федуна настаивает Вагит Алекперов.
Хачатурянц возглавлял РПЛ с осени 2021 года. По окончании сезона-2021/22 он покинул этот пост.