КАФ призвала УЕФА провести расследование в отношении Де Лаурентиса из-за его слов об отказе от Кубка Африки

африканского футбола призвала УЕФА начать расследование в отношении президента «Наполи».

Аурелио Де Лаурентис заявил, что не хочет подписывать африканских игроков: «Я люблю их, но пусть они тогда отказываются участвовать в Кубке Африки».

«КАФ потрясена безответственными и неприемлемыми высказываниями президента об африканских игроках и Кубке африканских наций.

Публично заявив, что игроки, подписавшие контракт с «Наполи», должны подписать отказ от участия в Кубке африканских наций в качестве условия трудоустройства, комментарии Де Лаурентиса, вероятно, подпадают под статью 14 Дисциплинарного регламента . Поэтому КАФ настоятельно призывает УЕФА начать дисциплинарное расследование в отношении него.

КАФ привержена той роли футбола, которую он играет в Африке, Европе, Северной и Южной Америке, Азии и во всем мире, объединяя людей из разных культур, языковых групп, рас, этнических групп и разных религиозных убеждений. Мы не сомневаемся, что «Наполи» и УЕФА так же, как и КАФ, привержены этим глобальным гуманитарным целям.

Стоит ли нам предположить, что президент «Наполи» собирается ввести аналогичные ограничительные условия для игроков из Южной Америки, Азии и других конфедераций, запрещая им участвовать в международных соревнованиях своего континента, которые важны для развития и роста футбола в мире?

африканских наций – флагманский турнир африканского континента и одно из главных футбольных соревнований в мире. Его последний розыгрыш, прошедший в Камеруне, транслировался более чем в 160 странах и собрал более 600 миллионов зрителей», – говорится в сообщении организации.