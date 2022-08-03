Президент «Наполи» не хочет подписывать африканских игроков: «Я люблю их, но пусть они тогда отказываются участвовать в Кубке Африки»

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Президент «Наполи» не хочет подписывать африканских игроков. 

Аурелио Де Лаурентис мотивировал это тем, что футболисты могут посреди сезона уехать играть в Кубке Африки за свои сборные.

«Не говорите мне больше об африканцах! Я люблю их, но либо они подписывают что-то, подтверждающее отказ от участия в Кубке Африки, либо в промежутках между этим турниром, отборами к чемпионату мира, эти игроки никогда не будут доступны.

Мы идиоты, которые платят зарплату только для того, чтобы посылать их по всему миру играть за других», – сказал Аурелио Де Лаурентис.

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