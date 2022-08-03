Кулибали про слова главы «Наполи» об отказе от африканцев: «Нужно уважать африканские сборные. В Неаполе многие с ним не согласятся»

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Защитник «Челси» Калиду Кулибали дал ответ на заявления президента «Наполи» об африканцах.

Аурелио Де Лаурентис выразил недовольство тем, что футболисты уезжают посреди сезона на Кубок Африки, и хочет отказаться от них.

«Для меня главное – это уважение ко всем. Когда я играл в Неаполе, то также представлял Сенегал.

Да, становилось тяжело, когда мы уезжали на Кубок Африки, но нужно уважать африканские сборные. Как капитан Сенегала, я считаю неправильными такие разговоры об африканских сборных.

Я уважаю его мнение о том, что можно обойтись и без африканцев. Это его право. Но я уверен и в том, что многие жители Неаполя не согласятся с ним. Поэтому я воспринимаю подобные заявления как выражение личного мнения, а не позиции общества или города», – сказал Кулибали.

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