Кулибали про слова главы «Наполи» об отказе от африканцев: «Нужно уважать африканские сборные. В Неаполе многие с ним не согласятся»

Защитник дал ответ на заявления президента об африканцах.

Аурелио Де Лаурентис выразил недовольство тем, что футболисты уезжают посреди сезона на , и хочет отказаться от них.

«Для меня главное – это уважение ко всем. Когда я играл в Неаполе, то также представлял Сенегал.

Да, становилось тяжело, когда мы уезжали на Кубок Африки, но нужно уважать африканские сборные. Как капитан , я считаю неправильными такие разговоры об африканских сборных.

Я уважаю его мнение о том, что можно обойтись и без африканцев. Это его право. Но я уверен и в том, что многие жители Неаполя не согласятся с ним. Поэтому я воспринимаю подобные заявления как выражение личного мнения, а не позиции общества или города», – сказал Кулибали.