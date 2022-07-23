Президент «Наполи» о продаже Кулибали: «У «Барселоны» не было денег, она в долгах. Появился «Челси», и мы не могли отказать Калиду»

Президент объяснил продажу защитника Калиду Кулибали «Челси».

«Я отпустил его, потому что он попросил. К нам обратилась , но у нее не было денег, она в долгах.

Потом появился «Челси», и мы просто не могли отказать такому игроку, как Кулибали, несмотря на то, что я всеми силами пытался его сохранить и предлагал 6 млн евро в год «чистыми».

Но если футболист хочет получить новый опыт в престижном клубе, в ведущей лиге мира, то остается подумать о том, что он дал твоей команде, и не чинить ему препятствий», – заявил в эфире Radio Kiss Kiss.

Калиду Кулибали: «Челси» впервые пришел за мной в 2016-м. Счастлив оказаться здесь, всегда мечтал об АПЛ»