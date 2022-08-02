Салихамиджич о Левандовском: «Мы все прояснили. Желаем ему всего наилучшего»

Хасан Салихамиджич рассказал о приятной беседе с Робертом Левандовским.
После публичного конфликта на фоне перехода поляка в «Барселону» между форвардом и спортивным директором «Баварии» состоялся разговор.
«Он был у меня в кабинете, мы поговорил минут пятнадцать. Состоялся очень приятный разговор, и мы все прояснили. Думаю, он рад, что мы попрощались. Я тоже рад.
В конце концов, понятно, что он много сделал для «Баварии». Мы пожелали ему всего наилучшего, и он сосредоточен на новом этапе», – сказал Салихамиджич.
Салихамиджич о словах Левандовского про «Баварию»: «Меня учили не закрывать дверь задницей, когда уходишь. Роберт именно этим и занимается»