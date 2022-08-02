Лапорта заявил, что «Барса» зарегистрирует новичков после активации 3-го экономического рычага

зарегистрирует новичков после активации третьего экономического рычага.

Этим летом сине-гранатовые потратили более 150 млн евро на Роберта Левандовского, Рафинью Диаса и Жюля Кунде. Бесплатно к команде присоединились Франк Кессиэ и Андреас Кристенсен, а Усман Дембеле подписал новый контракт с клубом, находясь в статусе свободного агента.

Вчера президент каталонского клуба объявил о продаже 25% фирмы Barça Studios за 100 млн евро.

«Мы выполняем домашнюю работу, чтобы иметь возможность зарегистрировать игроков. Мы пошли на эти финансовые операции, чтобы спасти клуб и подписать новичков. Надеюсь, это больше нам не потребуется.

Это контролируемый риск. Сейчас мы считаем, что сможем зарегистрировать новые контракты с помощью этой сделки», – сказал Лапорта.

Ранее каталонцы за 207,5 млн евро продали фонду Sixth Street 10% аудиовизуальных прав на 25 лет. Затем клуб продал еще 15% телеправ этой же компании. Эта сделка оценивалась в сумму от 320-330 до 400 млн евро.