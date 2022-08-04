«Тоттенхэм» близок к покупке защитника «Удинезе» Удоджи за 25 млн евро

Защитник «Удинезе» Ийенома Удоджи близок к тому, чтобы стать футболистом клуба АПЛ.
Как утверждает The Telegraph, 19-летнего итальянца, скорее всего, купит «Тоттенхэм». Трансфер обойдется примерно в 21 млн фунтов (25 млн евро), соглашение между сторонами уже достигнуто.
При этом не исключен вариант, при котором левый защитник вернется в «Удинезе» на правах аренды.
В прошлом сезоне Удоджи за 35 матчей в Серии А совершил 9 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.