«Тоттенхэм» близок к покупке защитника «Удинезе» Удоджи за 25 млн евро

Защитник «Удинезе» близок к тому, чтобы стать футболистом клуба .

Как утверждает The Telegraph, 19-летнего итальянца, скорее всего, купит . Трансфер обойдется примерно в 21 млн фунтов (25 млн евро), соглашение между сторонами уже достигнуто.

При этом не исключен вариант, при котором левый защитник вернется в на правах аренды.

В прошлом сезоне Удоджи за 35 матчей в Серии А совершил 9 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.