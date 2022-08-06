Антонио Конте: «У «Тоттенхэма» был слабый состав в прошлом сезоне, место в ЛЧ было большим успехом. Руководствовались здравым смыслом, выбирая новичков»

Главный тренер высказался о победе над (4:1).

Итальянец также оценил трансферную кампанию клуба.

«Это была хорошая игра, поскольку мы набрали три очка, но особенно потому, что мы заслужили победу. Мы создали много моментов, и мне понравилось, как мы владели мячом, как мы прессинговали и пытались снова завладеть мячом, когда теряли контроль. Было много ситуаций, над которыми мы работали с командой.

Послание было предельно ясным: мы подписали новых игроков, чтобы улучшить наш состав, потому что в прошлом сезоне наш состав был слабым, а место в Лиге чемпионов было большим достижением. Нашей первой целью было улучшить состав, причем не только физически, но и морально.

Нам нужны были правильные игроки для моей философии. Сегодня я предпочел использовать игроков из прошлого сезона, потому что они надежнее, чем новички – с некоторыми из них мы провели всего две недели из-за травм и ковида.

Мы руководствовались здравым смыслом, выбирая игроков, обладающих нужными характеристиками для того, чтобы улучшить нашу команду. Мы должны работать, чтобы стать лучше, и у нас есть амбиции стать лучше, чем вчера», – сказал Конте.