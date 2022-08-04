Антонио Конте: «Не стоит думать, что «Тоттенхэм» за 7 месяцев сократил отставание от «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Челси»

Антонио Конте не считает, что «Тоттенхэм» готов конкурировать с и «Манчестер Сити».

– Какова цель на этот сезон? Попадание в Лигу чемпионов? Или вы можете мечтать о большем?

– Честно говоря, нам не стоит становиться самонадеянными и высокомерными. Не нужно думать, будто всего за семь месяцев мы сократили отставание, которое существовало очень долго.

Я говорю о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», о , который недавно выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Я назвал бы в этом ряду и , но в последние годы у них были проблемы, в отличие от или «Ливерпуля».

Клопп реализует свои идеи в «Ливерпуле» уже семь лет, и у него есть поддержка со стороны клуба, – сказал тренер «Тоттенхэма».