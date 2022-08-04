Антонио Конте: «Не стоит думать, что «Тоттенхэм» за 7 месяцев сократил отставание от «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Челси»

Антонио Конте не считает, что «Тоттенхэм» готов конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
– Какова цель «Тоттенхэма» на этот сезон? Попадание в Лигу чемпионов? Или вы можете мечтать о большем?
– Честно говоря, нам не стоит становиться самонадеянными и высокомерными. Не нужно думать, будто всего за семь месяцев мы сократили отставание, которое существовало очень долго.
Я говорю о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», о «Челси», который недавно выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Я назвал бы в этом ряду и «Манчестер Юнайтед», но в последние годы у них были проблемы, в отличие от «Ман Сити» или «Ливерпуля».
Клопп реализует свои идеи в «Ливерпуле» уже семь лет, и у него есть поддержка со стороны клуба, – сказал тренер «Тоттенхэма».