Рамирес об отъезде из «Краснодара» в марте: «Жена хотела родить в Европе, а семья для меня на первом месте. Я очень хотел вернуться в Россию»

рассказал, почему в марте уехал из России вместе с остальными легионерами .

– Это была тяжелая ситуация. Все легионеры уехали. А у меня была беременная жена, она хотела родить ребенка в Европе. Для меня семья всегда была на первом месте. Я ей сказал: «Окей, давай вернемся в Европу, родим и вернемся в Россию». В принципе, все так и вышло

– Рассматривали ли вы предложения от других команд после отъезда из России?

– Нет, я знал, что вернусь. Мы сразу обговорили это с семьей. Я очень хотел вернуться в Россию. Это было важно для меня. Я счастлив быть в команде и помогать ей, – сказал защитник «Краснодара».