Ильин о «Краснодаре»: «Без легионеров нормально играть. Кто уехал – тот уехал, про них уже забыли, работаем сами»

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Владимир Ильин не считает отъезд легионеров значительной потерей для «Краснодара».

Ильин был признан лучшим игроком матча против «Урала» в 20-м туре РПЛ (2:1).

«Положительные эмоции после возобновления, долго ждали этой игры. С этим, наверное, связана нервная концовка, очень хотели удержать этот счет и победить в этой игре.

Без легионеров абсолютно нормально играть. Мы, наоборот, сплотились. За исключением концовки, мы хорошо играли в этом матче. Кто уехал – тот уехал, про них уже забыли, работаем сами. Сейчас Эдуард Сперцян ответственный за включение музыки в раздевалке вместо Кабелла. Перешли с французской на армянскую музыку», – сказал Ильин.

Ране «Краснодар» приостановил действие контрактов с Вандерсоном, Кайо Панталеао, Эриком Бутхеймом, Кристианом Рамиресом, Хуниором Алонсо, Джоном Кордобой и Реми КабеллаВиктор Классон расторг соглашение.

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