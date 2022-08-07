Уэйн Руни: «МЮ» стоит отпустить Роналду и подписать «девятку» на следующие 3-4 года. Сейчас клуб не готов бороться за титул»

поделился мнением о будущем форварда .

«Я думаю, следует отпустить Роналду. Не то чтобы он не может играть за команду тен Хага – он может играть где угодно и всегда будет забивать. Но мне кажется, что «МЮ» сейчас не готов бороться за титул, так что целью должно быть построение команды, способной это сделать через 3-4 года. Для этого нужен план.

Если Роналду действительно хочет уйти, «МЮ» стоит позволить ему сделать это и затем подписать «девятку», которая будет в клубе следующие 3-4 сезона и поможет команде добиться успеха. Тен Хагу нужно дать время», – отметил главный тренер в колонке для The Times.