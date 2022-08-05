«Легко сказать: «Вокруг Роналду – цирк, от него нужно избавиться». Но этот старикашка гарантирует голы каждый сезон». Фердинанд о Криштиану

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Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Юнайтед» не сможет заменить Криштиану Роналду

«Люди говорят, что нужно отпустить Роналду… Что ж, сначала пригласите кого-нибудь, кто сможет забить 24-25 голов.

Дарвин Нуньес ушел, Эрлинг Хааланд ушел, Роберт Левандовски ушел. Это были те три игрока, о которых можно было подумать: «Это единственные игроки, за которых стоит побороться и которые сразу же встроятся в «Манчестер Юнайтед». Но они ушли. Так что «Манчестер Юнайтед» не может отпустить Роналду, им нельзя этого делать.

Даже если он будет умолять уйти, они просто не могут его отпустить. Я не считаю, что это неправильно.

Вы делаете ставку на Антони Марсьяля, который никогда не был достаточно стабилен в «Манчестер Юнайтед»; которого они бы отпустили за гроши в прошлом сезоне, если бы могли, если бы были желающие. Он поехал в «Севилью» и не справился.

Маркус Рэшфорд не играл должным образом, наверное, уже 18 месяцев, а может, и дольше. Джейдон Санчо в прошлом сезоне не достиг тех высот, на которые рассчитывал «Юнайтед», Энтони Эланга – молодой парень…

Итак, вы смотрите на все это и думаете: «На кого мы можем положиться и сказать: «Да, он вытащит остальных?» Бруну Фернандеш, может быть, но он не нападающий.

Очень легко сказать: «Нужно избавиться от Роналду, вокруг него – цирк, он привлекает слишком много внимания...» Возможно, он привлекает немного больше внимания, чем хочет клуб, но этот старикашка гарантирует голы каждый сезон, – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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