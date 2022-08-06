Игорь Шалимов: «Очень тяжело играть против «Спартака», мощная команда. Про свое будущее в «Урале» пока ничего не слышал»

Главный тренер «Урала» прокомментировал поражение от «Спартака».

Матч 4-го тура Мир завершился победой красно-белых со счетом 2:0.

– Уже которую игру мы сами себе привозим голы. Сложно это понять.

– Удалось пообщаться с игроками после матча?

– Да нет, мы пожали руки и все. После игры есть одни эмоции. Чтобы серьезно что‑то разбирать, сначала надо успокоиться. Мы перешли на [схему в] четыре защитника, но они на просторе брали 2:0. Нам надо было рисковать.

Мы предполагали, что у них будут моменты, надеялись на то, что они их где‑то не используют, а нам удастся забить. Перешли на четыре защитника, вышел Эрик, играли 4-4-2, получалось. Но ты идешь ва‑банк, рискуешь.

Простор у команды с такими игроками, как у , большой. Все их быстрые атаки прошли с наших простых потерь в центре поля. Надо будет с этим что‑то делать. А так они нас прощали, и мы могли вернуться в игру. Сложно против них играть, очень тяжело, мощная команда, – сказал .

Также тренер высказался о своем будущем в клубе. Клуб ни разу не выиграл за первые четыре тура.

«Про [свое] будущее пока ничего не слышал. Ребята сейчас принимают душ и готовятся к следующей игре. Мы пожали руки игрокам. После игры одни эмоции. Чтобы что‑то разбирать, надо быть спокойным», – сказал Шалимов.