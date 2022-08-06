Абаскаль после 2:0 с «Уралом»: «Спартак» показал менталитет победителя. Нам было тяжело»

прокомментировал победу «Спартака» над .

Матч 4-го тура Мир завершился победой красно-белых со счетом 2:0.

«Нам надо работать над реализацией, в целом ребята провели хороший матч. Соперник хотел замедлить игру в первом тайме, мы хотели ее ускорить нашими комбинациями.

Во втором тайме при счете 2:0 нам уже стало сложнее в плане владения мячом, потому что соперник всегда был готов провести быструю контратаку и пошел большими силами вперед.

В целом мы игру контролировали и добились нужного результата. Также хотел бы поблагодарить ребят и болельщиков, пришедших на стадион, я такого не ожидал.

Нам было тяжело, особенно в начале матча, но потом удалось склонить чашу весов в свою пользу, забить два гола, и стало полегче контролировать игру, комфортнее играть.

«Спартак» показал менталитет победителя. Важно, что после месяца выездных матчей мы возвращаемся домой с хорошим настроением, – сказал Абаскаль.

Лучший старт «Спартака» в XXI веке: 10 очков и +8 по разнице мячей. Прошлый топ-результат был в чемпионском сезоне