Мюллер сделал 40 ассистов в Бундеслиге с сезона-2020/21 – больше всех в топ-5 лиг. У Мбаппе и Костича по 24 голевых, у Кейна – 23

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Томас Мюллер отдал 40 результативных передач в Бундеслиге с начала позапрошлого сезона. 

Сегодня полузащитник «Баварии» сделал два ассиста в матче 1-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (6:1). 40 голевых пасов в чемпионате – наибольший показатель среди игроков из топ-5 лиг.

Ближайшими преследователями Мюллера по количеству ассистов с начала сезона-2020/21 являются нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич, на чьем счету по 24 голевых паса. Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн сделал 23 ассиста. 

Подробную статистику Мюллера можно найти здесь

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