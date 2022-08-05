Мюллер сделал 40 ассистов в Бундеслиге с сезона-2020/21 – больше всех в топ-5 лиг. У Мбаппе и Костича по 24 голевых, у Кейна – 23

отдал 40 результативных передач в Бундеслиге с начала позапрошлого сезона.

Сегодня полузащитник «Баварии» сделал два ассиста в матче 1-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (6:1). 40 голевых пасов в чемпионате – наибольший показатель среди игроков из топ-5 лиг.

Ближайшими преследователями Мюллера по количеству ассистов с начала сезона-2020/21 являются нападающий и полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич, на чьем счету по 24 голевых паса. Форвард сделал 23 ассиста.

Подробную статистику Мюллера можно найти здесь.